Frosinone-Napoli, la probabile formazione: Mario Rui e Juan Jesus titolari

La Gazzetta dello Sport ha svelato la possibile formazione del Napoli per il match d’esordio in Serie A contro il Frosinone: “”Il posto del sudcoreano è stato preso da Natan, prelevato dal Bragantino per 10 milioni di euro e in passato cercato anche dalla Roma. Per il momento però è un discorso che vale soltanto dal punto di vista numerico in rosa: allo Stirpe sarà Juan Jesus il candidato principale a partire dal primo minuto accanto a Rrahmani, nella linea a quattro che si schiererà davanti a Meret, così come appare inamovibile capitan Di Lorenzo: l’ultimo ballottaggio difensivo è sulla corsia di sinistra, con Mario Rui in vantaggio su Mathias Olivera”.