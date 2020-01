RPN – Lobotka, il Napoli potrebbe virare su altri obiettivi qualora il Celta alzasse le richieste

Secondo quanto riportato da Radio Punto Nuovo, il DS del Napoli Cristiano Giuntoli continua a lavorare con l’entourage di Stanislav Lobotka per sbloccare la trattativa che, in questo momento, vivrebbe una fase di stallo. Il Celta Vigo è infatti consapevole del fatto che il Napoli debba chiudere nel più breve tempo possibile e sta facendo leva su questo per rilanciare, in particolare sui bonus. Anche se il calciatore continua a mettere pressione per essere ceduto.

Oggi sono attesi rivolti importanti, anche perché il Napoli ha già fatto sapere agli spagnoli che si fionderà su altri obiettivi nel caso in cui la società dovesse continuare ad alzare le proprie pretese su Lobotka. Non è un caso dunque che il Napoli possa decidere anche una deadline oltre la quale chiuderà questa e altre trattative. Al momento, comunque, non sono previsti incontri “fisici” tra le due dirigenze.