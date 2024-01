Rrahmani a Dazn: “C’è tutto in questa vittoria, sarà un anno difficile. Il ritiro? Non ci è piaciuto…”

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria contro la Salernitana: “C’è tutto in questa vittoria, la situazione non è facile, essere campione d’Italia e fare questi risultati, era dura lo sapevamo ma questo anno sarà così, sarà molto diffcile vincere, anche oggi abbiamo sofferto molto, abbiamo subìto molto, poi abbiamo avuto il rigore e poi abbiamo fatto gol, sono molto felice e speriamo di avere questa fortuna anche in futuro. Il mio gol? La palla arrivava da dietro, non era pulita, l’ho stoppata e ho tirato, non c’è niente a cui pensare, devi pensare a giocare, le situazioni sono molto diverse e non si possono spiegare. Come sono stati i giorni di ritiro? Giusto quello che ha detto il mister, ma ho visto i miei compagni che non erano felici a stare lontano dalle famiglie, devono avere anche una vita fuori, ma spero che ci sia servito e speriamo di giocare meglio e di fare risultato. Quanto mi serve questo gol? L’anno scorso ho fatto due gol, il 13 gennaio contro la Juve, poi un altro contro l’Atalanta, è sempre bello fare gol, sono molto felice, ma non sono felice perchè abbiamo subìto gol e ne abbiamo subìti molti quest’anno, più degli anni precedenti e non è un buon segnale, spero di fare il meglio, cercherò di dare una mano per affrontare quest’anno che è stata ed è molto difficile”.