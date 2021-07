Rrahmani: “Napoli-Verona? Non ci possiamo pensare al passato. L’Europa League? E’ un obiettivo”

Il difensore del Napoli, Amir Rrahmani, durante la trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole:

“Napoli-Verona? Giocare per il Napoli è una professione in cui non ti puoi permettere di pensare al passato. Venivamo da un momento difficile a inizio stagione, poi ci siamo ripresi e con un miracolo siamo riusciti a giocarci l’accesso alla Champions, ma purtroppo non abbiamo raggiunto l’obiettivo.

L’Europa League? E’ un obiettivo come lo scudetto e la Coppa Italia

Il ritiro a Dimaro-Folgorida? Sono stati 10 giorni duri e intensi, ma è normale l’inizio e sempre così.

Spalletti? Gia sappiamo cosa vuole dalla difesa e stiamo lavorando per crescere

Promessa? Nessuna promessa, ma voglia dire solo che abbiamo dato tutto e faremo tutto il possibile nel futuro: questa è la nostra vita, passione e professione. Forza Napoli!”