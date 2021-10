Rrahmani: “Spalletti e Koulibaly sono di aiuto alla mia crescita. Con le 8 vittorie consecutive ora sarà più dura”

Una delle più belle sorprese di questa stagione in casa Napoli è senza dubbio il difensore kosovaro Amir Rrahmani. Il centrale è intervenuto ai microfoni di Napolimagazine, ecco le sue parole:

“Stiamo facendo tutti un bel lavoro, per ora non si parla di obiettivi ma giochiamo gara dopo gara, il campionato è ancora molto lungo. Spalletti? E’ un tecnico molto preparato che ci dà sempre consigli sugli avversari e che mi dà ulteriori consigli in allenamento, mi sta aiutando molto. L’allenatore che più mi ha aiutato? Un pò tutti, ognuno mi ha dato qualcosa che mi ha aiutato per migliorarmi. Ora che abbiamo fatto otto vittorie consecutive sarà ancora più difficile, gli avversari ormai conoscono la nostra forza. Koulibaly? E’ uno dei migliori in Europa e giocare accanto a lui è più facile. Rapporto con Manolas? Lo scorso anno ho giocato con lui, ma penso di aver giocato un pò con tutti e siamo tutti importanti nella squadra”.

Proseguendo su altri singoli il centrale afferma: “Insigne è tranquillo, Osimhen sta crescendo molto ed in allenamento capita che lo lascio andar via”.

Infine: “Cosa si prova a giocare nel Maradona? Lo scorso anno con lo stadio vuoto sembrava una cosa normale, ma ora con i tifosi è incredibile. E’ tutto molto bello ed i tifosi ti aiutano molto, sembra che sono in campo. Obiettivi futuri? Ora penso gara per gara, ma voglio vincere tutto”.