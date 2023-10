Rudi Garcia a DAZN: “C’è frustazione, abbiamo fatto errori difensivi. Responsabilità mia”

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo lasconfitta contro la Fiorentina: “C’è amarezza, c’è frustrazione, è un brutto risultato. Abbiamo fatto errori difensivi. Il primo gol preso non l’avremmo dovuto prendere. Psicologicamente ci doveva dare una spinta in più il gol segnato su rigore da Osimhen. Il terzo gol siamo andati tutti avanti, la cosa che non va bene è essere così poco aggressivi sulla fase difensiva, quando perdi in casa così e fai 4 falli in tutta la partita c’è qualcosa di anormale. Sul pressing alto, quando una squadra così lascia Victor uno contro uno, non siamo stati lucidi, non siamo riusciti a sfruttare la profondità, andava fatto meglio nel primo tempo, poi si è infortunato Anguissa, abbiamo cambiato sistema di gioco con Raspadori sotto Osimhen, ma dobbiamo migliorare ancora. Siamo stati meglio coi giocatori freschi che sono entrati ma non è bastato, non era la nostra serata, è una brutta giornata. Abbiamo tentato poco, c’è stata mancanza di aggressività. Stasera tutti ci hanno provato ma senza abbastanza efficacia. Tatticamente non c’entra, dobbiamo essere più in grando di fermare prima gli attacchi avversari, dobbiamo insistere su questa fase difensiva essendo più aggressivi e più furbi facendo falli più presto, più alto senza aspettare che l’avversario entri così facilmente. Abbiamo di solito giocatori tecnicamente più precisi, non abbiamo avuto una costruzione di gioco fluida, quando perdi troppi palloni e l’avversario è di qualità e non difendi con abbastanza aggressività, soffri. La responsabilità ce l’ho io anche stasera per questa sconfitta, ma non me l’aspettavo, abbiamo perso una grande occasione di rimanere al terzo posto e nei 4 davanti e ora l’obiettivo sarà da Verona di tornare a vincere, finchè non saremo in grando di fare 3 vittorie di fila, non saremo nei 4 davanti e questo al Napoli non basta”.