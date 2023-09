Rudi Garcia a DAZN: “Ho esperienza e spalle larghe. Kvaratskhelia? Segnali forti mentalmente. Su Osimhen…”

Il tecnico del Napoli Rudi Garcia ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria. Ecco le sue parole: “Ho esperienza e spalle larghe. Abbiamo giocato bene, sono contento per i ragazzi. Abbiamo avuto piacere nel vedere il Napoli gestire la gara e avere occasioni. Kvara è stato bravissimo in tutto: ha preso due pali e poi ha segnato. Mentalmente è una cosa forte. Ci sono molti aspetti positivi stasera, quello negativo è che abbiamo preso gol, non ci voleva. Abbiamo vinto come volevano vincere”.

Poi non poteva mancare il discorso Osimhen: “Gli ho fatto i complimenti. Con Victor c’è un ottimo rapporto da quando sono arrivato. Stasera ha fatto gol. Anche lui è stato un po’ sfortunato tra pali e traverse nelle ultime. E’ rimasto sereno e concentrato sulla gara. Era lui che doveva tirare il rigore, è il primo rigorista. Quando uno sbaglia non è che io lo tolgo. Ha fatto un assist a Zielinski, siamo contenti. La questione Osimhen? A Bologna eravamo tutti frustrati ed arrabbiati, lui ancora di più. Poi abbiamo chiarito e tutto è tornato sportivamente normale. Poi ci sono state un paio di cose da gestire, diciamo episodi maldestri. Nessuno voleva fare del male, né il TikTok né Victor sui suoi social. Sono reazioni di istinto. Se rimetterà le foto? Lui farà quello che vuole, ma posso assicurarvi che lui ama la maglia e darà tutto per il Napoli”

Infine un messaggio ancora su Kvaratskhelia:

“Adesso che ha segnato sarà molto più leggero e non ci penserà più. Ho parlato a lungo con lui, gli avevo consigliato di non pensarci e di avere piacere a giocare. Lui è un giocatore unico, è tra i pochi che salta l’uomo e lo incoraggio a farlo. Quando è felice sul campo tutto arriva tranquillamente come stasera”.