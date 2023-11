Rudi Garcia in conferenza stampa: “Mi trovo sempre meglio sia con i giocatori che con la città”

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Salernitana. Ecco quanto evidenzato da: “Nel derby le posizioni in classifica contano poco. Noi avevamo tanto da perdere, eravamo venuti qui consapevoli di questa cosa. Volevamo segnare anche di più, ma mi è piaciuto il gioco di prima e il movimento. Potevamo fare scelte migliori in avanti, ma Ochoa ha fatto parate imporatanti ed abbiamo preso un palo. Siamo stati bravi a spingere per chiudere la partita, perchè poi nel finale non si sa mai in queste partite. Ora aspettiamo gli altri risultati, ma abbiamo fatto il nostro. Ora testa alla Champions. Vittoria che dà tranquillità? Io mi trovo benissimo, siamo sereni e concentrati. Siamo una squadra forte, dobbiamo solo dimostrarlo sul campo. Soddisfatto della fase difensiva? Buona prova collettiva, non solo della difesa. Potevamo fare meglio nel gioco all’inizio, ma alla fine Meret ha vissuto una gara tranquilla. Abbiamo difeso bene. Cosa manca per raggiungere il livello massimo della squadra? Penso che possiamo essere più continui tra campionato e Champions, ma non abbiamo sbagliato nessuna gara per intero. Poi siamo stati sfortunati ad esempio con Real Madrid e Milan. Siamo sulla strada giusta, ora chiudiamo il discorso in Champions. Vittoria semplice? Nei derby non c’è una questione di classifica, può accadere tutto. Non conta la loro posizione in un ambiente ostile. Spero sia andato tutto bene tra i tifosi, deve essere così il calcio. I derby si vincono e l’abbiamo fatto”.