Rudi Garcia in conferenza stampa: “Non e’ andato tutto perfettamente, ma siamo l’unica squadra italiana che ha vinto”

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ha parlato in Press Conference dopo la vittoria contro il Braga: “Nel complesso abbiamo disputato una buona partita. Bel primo tempo. Siamo stati sfortunati con un po’ di tiri, traversa. Bravo il loro portiere. Dobbiamo essere bravi a difendere e ripartire. Nelle ripartenze potevamo fare meglio. Bisogna raddoppiare quando si puo’. Abbiamo avuto tante chances per fare il secondo gol, poi e’ arrivato il loro pari e noi siamo stati bravi a segnare il secondo gol. ADL? Non ho avuto il tempo di sentire nessuno. Spero che riusciremo a fare piu’ gol. Siamo l’unica squadra italiana che ha vinto in Champions. Non e’ andato tutto perfettamente. Dopo 10 minuti ho perso Rrahmani, poi sono contento di chi e’ entrato. E’ anche la vittoria del gruppo, non solo del singolo. Ostigard ha fatto una bella partita. Sappiamo che il Braga e’ una squadra di qualita’, con gioco dinamico. Quando ti esponi puoi colpire in vari modi, anche con un gioco di posizione, ma si poteva fare meglio con il contropiede. Difendere a 5 nel finale? E’ normale, se non hai Cajuste che puo’ darti una mano, fai entrare un difensore forte che ti puo’ aiutare sulle palle alte. E’ una possibilita’ che tanti allenatori al mondo usano, non solo io. Abbiamo fatto di tutto per prendere i tre punti. Ora siamo in testa alla classifica con questa vittoria e pensiamo a preparare il meglio la gara in casa contro il Real Madrid”.