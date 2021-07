Rui a Kiss Kiss: “Napoli-Verona fa parte del passato. Il mio futuro? E’ qui in azzurro”

Durante il ritiro di Dimaro l’esterno sinistro del Napoli, Mario Rui, si è espresso così ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Come ha detto Spalletti Napoli-Verona fa parte del passato. Ora siamo sotto la guida di un nuovo tecnico e quindi e giusto pensare al futuro e a ciò che possiamo migliorare.

Qual’è la medicina per ritrovare entusiasmo dopo la passata stagione? La delusione sia per i giocatori che per lo staff è stata enorme, così come quella dei tifosi. La miglior medicina adesso è il lavoro. Continuare a lavorare sia sul piano fisico che tecnico-tattico migliorando e cercando di guardare avanti.

Che impressione ti ha dato Spalletti? Mi ha dato un’ottima impressione. E’ un grande allenatore e ovunque è andato ha fatto bene. Faremo il massimo per accontentare le richieste del mister e cercheremo di migliorare ogni giorno.

Il tuo futuro è Napoli? Certamente. Ho appena rinnovato e ho anche un contratto lungo, ne ho parlato anche con il mio procuratore. Mi piace stare a Napoli e ho intenzione di restarci

Se dovesse arrivare un nuovo terzino sinistro accetteresti la sfida? Quello è sicuro. In ogni squadra che si rispetti ci sono giocatori forti per ogni ruolo. Se dovesse arrivare qualcuno sarei felice e ci giocheremo il posto da titolare per il bene del Napoli

Sei sorpreso dell’Europeo dell’Italia? Assolutamente no. Il calcio espresso dall’Italia lo si conosceva già prima dell’Europeo. Nemmeno i miei compagni di squadra mi hanno sorpreso, li ho davanti tutti i giorni e sapevo che avrebbero dato il massimo. Ancora complimenti all’Italia.

Chi potrebbe essere la sorpresa del Napoli nella prossima stagione? Se potessi scegliere chi farà la differenza nella prossima stagione punterei sempre su Zielinski. Un debole per lui, ma allo stesso tempo non posso dimenticare gli altri come il capitano Insigne. Spero che però il debole su Zielinski venga confermato

E puntare su di te cosa significherebbe ? Puntare su uno che darà sempre il massimo per questa maglia.

Una promessa per i tifosi ? Ai tifosi posso promettere che faremo di tutto per cercare di migliorare il risultato della scorsa stagione, e che proveremo a tutti i costi di raggiungere gli obiettivi del Napoli”