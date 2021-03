Rui, l’agente: ”Mario non è stato mandato via dal campo. Nessun battibecco con un ragazzo della Primavera”

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Mario Rui, Giovanni Di Lorenzo e Elseid Hysaj, h rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione sportiva Radio Goal: “Mario Rui non è stato mandato via dal campo. Non è stato cacciato e solo Gattuso e Mario Rui sanno il motivo della sua uscita dall’allenamento anticipata di 10 minuti. Non c’è stato neanche un battibecco con un ragazzo della Primavera. Oggi si è allenato normalmente. Il futuro di Hysaj è scritto. Non ci sono contatti col Napoli per il rinnovo quindi si comporterà da professionista fino a scadenza contratto. Veretout credo dovrà star fuori 3/4 settimana e penso proprio salterà il match col Napoli. Non ho chiesto ai miei assistiti dell’episodio Insigne post Sassuolo. Sono cose di spogliatoio che vanno risolte tra i calciatori”.