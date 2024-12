Runjaic esalta il Napoli: “È una grande squadra, ha vinto lo scudetto due anni fa”, poi sorpresa in attacco

In questi minuti il tecnico dell’Udinese Runjaic ha parlato alla vigilia del match contro il Napoli. Ecco le sue parole:

“Affrontiamo una grande squadra, che ha vinto la Serie A due anni fa. Cominciamo da un aspetto negativo come gli infortunati, ma dobbiamo essere concentrati su noi stessi. Zarraga ha avuto un problema muscolare, starà fermo qualche settimana. Sanchez sarà con noi domani ed è una bellissima notizia, noi non vediamo l’ora di giocare la gara domani, ci siamo preparati e abbiamo la possibilità di fornire una buona prestazione contro una squadra di livello. Abbiamo una rosa ampia per sostituire gli infortunati”.

Riguardo la difesa:”Se giocherò a tre o quattro in difesa? Bella domanda, non lo so ancora”.

Infine Runjaic ha parlato riguardo l’attacco; “Lucca e Thauvin? Sono gli attaccanti più in forma, hanno giocato diverse gare e ci danno qualità. Non bisogna però dimenticare ragazzi come Brenner e Iker Bravo, tornerà Sanchez ora che si sta allenando di nuovo con noi, anche se non ha una forma ottimale. Lucca ha giocato bene contro il Monza, lavorando bene per la squadra e dovrà farlo anche domani. Thauvin sta migliorando dopo l’infortunio, ha avuto bisogno di un po’ di tempo, domani speriamo sia al top e speriamo che magari trovi il gol.