Salernitana-Napoli, derby blindato: ecco le misure di sicurezza

Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, Salernitana-Napoli si prospetta un match infuocato in campo e sugli spalti, nonostante sia stata vietata la trasferta ai tifosi del Napoli.

Il quotidiano si sofferma sull’organizzazione dell’ordine pubblico da parte del questore di Salerno Giancarlo Conticchio e dal ministro Matteo Piantedosi.

Trecento uomini delle forze dell’ordine saranno schierate in strada, trentotto tecnici ai tornelli delle tribune, dieci per le curve, quattordici per i distinti.

Il motivo di tutta questa premura è principalmente la presenza dei tifosi napoletani nei settori “misti”. Nonostante la chiusura del settore ospiti e il divieto di trasferta ai tifosi azzurri, molti saranno ugualmente presenti specialmente nelle tribune e nei distinti. In particolare quelli provenienti dalle province di Benevento, Avellino e Caserta, per i quali non vale il divieto.

Preoccupa anche il post-partita, per il quale sono state predisposte altre misure di sicurezza.