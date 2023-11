Salernitana-Napoli, flop biglietti alla vigilia del match: il dato

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport riporta alcuni dati relativi alla vendita dei biglietti per Salernitana-Napoli, sfida prevista per domani alle 15. Come riportato dal quotidiano sarebbero stati venduti molti meno biglietti rispetto alla capienza massima dello stadio Arechi, di 31mila posti. Di seguito un estratto:

“Fin qui 4.500 i biglietti acquistati in prevendita, a cui si aggiungono i circa undicimila abbonati. Non è un dato esaltante considerato che si tratta di un derby e che all’Arechi arrivano i campioni d’Italia. Sono 281 i tagliandi del settore ospiti acquistati. Ciò lascia presumere che molti tifosi azzurri residenti in provincia di Salerno stanno scegliendo altri settori dello stadio, non quello riservato agli ospiti, che può contenere 2.000 spettatori. Possono acquistare biglietti del settore ospiti solo residenti fuori Campania o in provincia di Salerno, purché in possesso di tessera del tifoso del Napoli. Per l’ordine pubblico chiesti rinforzi”