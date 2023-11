Salernitana-Napoli, le probabili formazioni: tre cambi per Garcia

Dopo la gara dai mille volti contro il Milan, il Napoli riparte dal derby campano di Salerno in una sfida molto importante per gli azzurri. La squadra di Inzaghi, come dimostrano le prestazioni contro il Cagliari, il Genoa e il 4-0 inflitto alla Sampdoria in Coppa Italia, è in crescita e proverà a strappare punti con una prova all’insegna dell’intensità, della contrapposizione nei duelli organizzando una squadra a specchio a livello tattico rispetto al Napoli.

Inzaghi confermerà il 4-3-3, in porta ci sarà Ochoa. A destra rientrerà Daniliuc che sarà più bloccato e farà il duello con Kvaratskhelia, Fazio e Pirola formeranno la coppia centrale di difesa, Mazzocchi agirà a sinistra, Bohinen gestirà il gioco, fungerà da play, Coulibaly e Maggiore agiranno da interni di centrocampo, Candreva e Tchaouna supporteranno da esterni offensivi il centravanti Dia.

Garcia ha sperimentato il 4-2-3-1 ma è probabile che sia una soluzione a gara in corso, andrà avanti con il 4-3-3. In porta ci sarà Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard e Olivera formeranno la linea difensiva, Lobotka agirà da play, Anguissa tornerà in campo dal primo minuto e Zielinski completerà la mediana, Politano, Raspadori e Kvaratskhelia formeranno l’intoccabile tridente. Simeone è un’ottima arma a gara in corso.

Ecco le probabili formazioni:

SALERNITANA (4-3-3): Ochoa; Daniliuc, Fazio, Pirola, Mazzocchi; Coulibaly, Bohinen, Maggiore; Candreva, Dia, Tchaouna. All. Inzaghi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Contini, Zanoli, Juan Jesus, Mario Rui, Cajuste, Elmas, Demme, Gaetano, Lindstrom, Zerbin, Simeone. All. Garcia

A cura di Ciro Troise