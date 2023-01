Salernitana-Napoli, Zielinski rischia la panchina

Il Mattino si sofferma sulle probabili formazioni di Salernitana-Napoli, concentrandosi sul ruolo di Zielinski, a rischio panchina:

“Zielinski potrebbe restare fuori con la Salernitana. Il polacco difatti potrebbe partire dalla panchina. Nel caso il 20 azzurro non giocasse pronti i suoi alter ego Ndombele ed Elmas. Insomma nella testa di Spalletti, in vista del derby odierno, c’è un mix di alternanze. Però magari non stasera perché c’è già da fare i conti con l’assenza di Kvara. Il polacco ha però realmente rischiato di perdere la maglia da titolare come accaduto già con la Sampdoria. Un po’ per turnover un po’ per scelta. Deve darsi immediatamente uno scossone”.