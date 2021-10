Salernitana-Napoli 0-1: la sblocca Zielinski, le pagelle di IamNaples.it

Il Napoli si complica la vita ma passa a Salerno, la sblocca Zielinski con un gol al 61′ dopo un’ora di sofferenza. Gli azzurri chiudono in dieci uomini la partita, dopo l’espulsione di Kastanos va fuori anche Koulibaly. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

OSPINA 5,5: Nel finale rischia con un’uscita maldestra di regalare il pareggio alla Salernitana, Gagliolo per fortuna del Napoli spedisce il pallone in curva.

DI LORENZO 7: Partita di grande sacrificio, macina chilometri nelle due fasi, fa un salvataggio sulla linea riguardo alla punizione di Ribery che aveva battuto Ospina. Da un suo spunto nasce anche l’occasione di Zielinski ad inizio gara.

RRAHMANI 6: Una partita attenta, disciplinata, corretta ma la macchia sulla mancata copertura preventiva su Ribery in occasione dell’espulsione.

KOULIBALY 5,5: Per settanta-ottanta minuti è quasi perfetto, poi con un colpo di tacco un po’ superficiale fa ripartire la Salernitana e porta Mario Rui a rischiare il cartellino su una ripartenza della Salernitana.

MARIO RUI 6: Complessivamente una buona gara, spinge, aiuta la linea difensiva, solo qualche palla persa di troppo, dei passaggi orizzontali evitabili.

ANGUISSA 7: Un leone, è anche un po’ stanco ma si trascina e domina in mezzo al campo, vince tantissimi duelli in mezzo al campo, è capitale prezioso, inestimabile.

FABIAN RUIZ 6,5: Perde qualche palla, commette degli errori ma fa un lavoro di grandissimo spessore nella gestione delle situazioni, basta vedere quante volte anche solo con la postura evita gli avversari.

ZIELINSKI 6,5: Dall’inferno al paradiso. A Dazn nel post-partita ammette di avere la responsabilità di aver fallito un gol dopo nove minuti. Si riscatta nella ripresa segnando il gol della vittoria, da quel momento la sua partita cambia, ci mette brillantezza e qualità nelle scelte. (Dal 95′ Zanoli s.v.: Entra nei minuti finali della battaglia, gestisce male un pallone nei pressi della bandierina del calcio d’angolo ma ci può stare)

POLITANO 6,5: Il migliore del reparto offensivo, ci mette energia accelerando, costruendo dei presupposti importanti. Nel primo quarto d’ora il Napoli crea due palle-gol: una di Zielinski e l’altra di Lozano. (Dall’80’ Juan Jesus 6,5: Lavora benissimo, interviene con i tempi giusti sui cross dalle corsie laterali, su tanti palloni sporchi)

MERTENS 5: Abulico, evanescente, non riesce ad essere brillante, sembra che gli manchi forza, energia sotto il profilo atletico. (Dal 60′ Petagna 7: La vittoria è sua, dopo quella di Genova c’è il suo marchio anche stasera, il gol del Napoli porta anche lo zampino del centravanti azzurro. Ha colpito la traversa nell’azione in cui arriva il gol di Zielinski, poi tiene palla, combatte, aiuta la squadra a rifiatare in tanti frangenti dopo il vantaggio)

LOZANO 5; A sinistra non è la sua posizione ideale, gli mancano gli spunti sul piede destro, nelle accelerazioni, negli attacchi alla profondità. Paga un po’ anche il tipo di partita, con pochissimi spazi e la ricerca delle combinazioni rapide. (Dal 60′ Elmas 6,5: Entra bene in campo, i suoi movimenti sono molto più produttivi di Lozano, viene dentro al campo, costruisce delle situazioni pericolose)

SPALLETTI 6,5: La partita non è stata brillante, il Napoli con Mertens e senza Osimhen e Insigne nella battaglia di Salerno ha fatto fatica, sofferto tanto anche per l’occasione sprecata da Zielinski ad inizio gara. Ci sono da apprezzare certe qualità: lo spirito di gruppo, l’ingresso dei subentranti e le cinque partite consecutive senza subire gol, non accadeva da sei anni, dalla prima stagione di Sarri in panchina, quando le gare senza subire gol.

Ecco il tabellino del match:

SALERNITANA (4-2-3-1): Belec; Zortea, Strandberg, Gyomber, Ranieri (43′ st Gagliolo); Kastanos, Di Tacchio, Schiavone (43′ st Djuric); Ribery; Bonazzoli (26′ st Obi), Gondo (19′ st Simy). A disposizione: Fiorillo, Russo, Jaroszynski, Veseli, Aya, Kechrida, Delli Carri, Vergani. Allenatore: Colantuono.

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski, Politano (35′ st Juan Jesus), Mertens (15′ st Petagna), Lozano (15′ st Elmas). A disposizione: Meret, Marfella, Demme, Insigne, Ghoulam, Zanoli, Lobotka. Allenatore: Spalletti.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna

MARCATORI: 16′ st Zielinski (N)

NOTE: Espulsi: 24′ st Kastanos (S) per gioco scorretto, 31′ st Koulibaly (N) per gioco scorretto. Ammoniti (S); Anguissa, Mario Rui (N). Recupero: 3′ pt, 7′ st

A cura di Ciro Troise