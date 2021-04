Il Napoli si riscatta dopo la sconfitta di Torino e passa a Marassi, sul campo della Sampdoria. La sblocca Fabian Ruiz, la chiude Osimhen, in mezzo un po’ di sofferenza nella ripresa con il gol annullato a Thorsby per fallo su Koulibaly. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

OSPINA 6: Ottima la parata in uscita su Gabbiadini, buona quella sul tiro dal limite dell’area. Fortunatamente Thorsby fa fallo su Koulibaly ma su quel calcio d’angolo deve far meglio nel posizionamento e nell’uscita, è stato condizionato dai problemi fisici e anche dal fallo di Keita.

DI LORENZO 6,5: Un’ottima prova, nel primo tempo ha spinto di più, nella ripresa ha badato di più alla fase difensiva, con grande maturità, scegliendo bene i momenti della partita.

MANOLAS 6,5: Commette un solo errore in costruzione, da quella situazione nasce un suo fallo su Gabbiadini e una punizione di Candreva che s’infrange sulla barriera. Sul posizionamento, sui tempi d’intervento, sul lavoro sull’avversario è perfetto, interviene in maniera tempestiva e pulita. La coppia titolare con Koulibaly si conferma efficace, il Napoli con loro in campo dal primo minuto ha subito solo sedici gol.

KOULIBALY 7: Un gigante, rimedia solo un’ammonizione evitabile ma nella gestione del pallone, dell’atteggiamento sulla linea difensiva è perfetto. Nel primo tempo è l’unico a cercare l’attacco alla profondità di Osimhen.

MARIO RUI 6,5: Ottimo lavoro in entrambe le fasi, spicca soprattutto la qualità con cui esce da situazioni difficili nella metà campo lavorando sulla catena con Insigne.

FABIAN RUIZ 7,5: Il migliore in campo. Gioca con autorevolezza, qualità, visione di gioco, sblocca la partita e impegna Audero nella ripresa. Gestisce benissimo i tempi di gioco, è il vero motore della manovra del Napoli. (Dal 90′ Bakayoko s.v.: Soltanto i minuti di recupero per lui, troppo poco per meritare una valutazione)

DEMME 6,5: Giocatore indispensabile, macina chilometri, aiuta a pulire la prima costruzione dal basso, si muove bene in fase di non possesso, fa lo schermo prezioso quando la Sampdoria passa al 4-3-1-2.

POLITANO 6,5: Lavora con qualità sulla sua catena, nel primo tempo è quella più attiva, favorisce anche le sovrapposizioni di Di Lorenzo, nella ripresa cala un po’ alla distanza. (Dal 73′ Lozano 5: Il Chucky non è ancora tornato, spreca un’occasione clamorosa quando non serve Mertens all’altezza del dischetto, rimedia un’ammonizione evitabile commettendo fallo su Audero. Il cartellino giallo costa la gara contro l’Inter)

ZIELINSKI 6,5: Commette un errore sotto porta al 5′ ma la sua prestazione è ottima, lega il gioco, aiuta a sviluppare situazioni pericolose nella metà campo avversaria, inventa una traiettoria perfetta in occasione del gol di Fabian Ruiz. (Dal 74′ Mertens 6,5: Una ventina di minuti di qualità e intelligenza, spreca un’occasione di piatto destro, ne potrebbe avere un’altra se Lozano lo servisse, poi inventa una grande palla in verticale per Osimhen che chiude la partita)

INSIGNE 6,5: La solita consueta prestazione importante, macina gioco, aiuta Mario Rui a risalire il campo sulla sua catena, impegna in qualche occasione Audero, la più clamorosa occasione arriva sulla respinta al tiro di Fabian Ruiz nella ripresa. (Dal 90′ Elmas s.v.: Solo i sei minuti di recupero per lui, troppo poco per meritare una valutazione)

OSIMHEN 7: Lavora bene, fa movimento, apre gli spazi, aiuta lo sviluppo del gioco in occasione del primo gol, sta crescendo nella capacità di giocare spalle alla porta, costruisce la triangolazione che porta alla doppia palla-gol di Fabian Ruiz e Insigne in cui si supera Audero. Trova anche il quinto gol stagionale con cui il Napoli chiude la partita.

GATTUSO 6,5: La squadra reagisce bene alla delusione di Torino, non era scontato. Il Napoli realizza una prova di maturità, sviluppa buone trame di gioco, è costantemente pericolosa, costruisce tante palle-gol, sa soffrire e difendersi quando è necessario anche se in certe fasi della partita tende a perdere le distanze. Bisogna lavorare su quest’aspetto per migliorare ancora.

Ecco il tabellino del match:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Candreva, Thorsby, Damsgaard (86′ Leris), Jankto (86′ Verre); Quagliarella (67′ Balde), Gabbiadini. A disposizione: Askildsen, Ferrari, La Gumina, Letica, Ramirez, Ravaglia, Regini, Rocha, Tonelli. Allenatore: Ranieri.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian (90′ Bakayoko), Demme; Zielinski (74′ Mertens), Politano (74′ Lozano), Osimhen; Insigne (90′ Elmas). A disposizione: Cioffi, Contini, Hysaj, Lobotka, Maksimovic, Meret, Petagna, Rrahmani. Allenatore: Gattuso.

ARBITRO: Valeri di Roma.

MARCATORI: 34′ Fabian Ruiz (N), 87′ Osimhen (N)

NOTE: Ammoniti Manolas, Koulibaly, Lozano (N); Recupero: 0′, 6′.

A cura di Ciro Troise