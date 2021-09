Il Napoli, dopo il poker di Udine, riparte con un’altra trasferta molto complessa contro la Sampdoria dell’ex Quagliarella. Gli azzurri vogliono riprendersi il primo posto in classifica dopo il sorpasso di Inter e Milan che hanno battuto la Fiorentina e il Venezia.

Non sarà facile, la Sampdoria è una squadra molto ostica che ha cinque punti in classifica ed ha espresso ottime prestazioni. Contro il Milan ha perso dopo un’ottima prestazione, ha costretto l’Inter sul 2-2, il Sassuolo sullo 0-0 e ha vinto ad Empoli con una prova autorevole. D’Aversa ha confermato il 4-4-2 di Ranieri e sta aggiungendo duttilità tattica, contro le milanesi hanno fatto pressing alto puntando sull’intensità e accettando anche i rischi di concedere degli spazi interessanti quando venivano superate le prime linee di pressione.

L’Empoli diventa pericolosa quando ha campo negli ultimi trenta metri, trova combinazioni e linee di passaggio da esplorare, allora la Sampdoria ha aspettato i toscani e ha colpito con la qualità dei suoi interpreti di ottimo livello: Candreva, Caputo, Quagliarella e Damsgaard. D’Aversa dovrebbe fare un solo cambio rispetto alla formazione di Empoli con Ekdal al posto di Adrien Silva a centrocampo.

Contro la Sampdoria Spalletti pensa solo a due cambi

Spalletti dovrebbe rimandare il turn-over, probabilmente potrebbe fare qualche cambio in più domenica contro il Cagliari. Tra i pali si va verso la conferma di Ospina, Meret è rientrato e probabilmente sarà inserito in porta gradualmente. Sulle fasce ci saranno Di Lorenzo e Mario Rui, Rrahmani va verso la terza gara consecutiva da titolare con Koulibaly al suo fianco.

Demme e Lobotka sono ancora out, a centrocampo le soluzioni sono ancora poche. Anguissa e Fabian Ruiz saranno confermati in mediana, è pronto Zielinski a tornare nella formazione titolare ed Elmas come alternativa.

Il secondo cambio a cui pensa Spalletti è Lozano per gestire anche la condizione di Politano che poi è sempre pronto, come del resto anche Ounas e Petagna, a subentrare a gara in corso. Osimhen e Insigne completeranno il tridente, Lorenzo arriverebbe a 310 presenze in serie A, raggiungerebbe Ferrario al quarto posto nella classifica all time.

Ecco le probabili formazioni:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. A disp.: Falcone, Ravaglia, Dragusin, Chabot, A.Ferrari, Murru, Depaoli, Adrien Silva, Trimboli, Asklidsen, Ciervo, Torregrossa. All. D’Aversa

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. A disp.: Meret, Marfella, Manolas, Juan Jesus, Malcuit, Zanoli, Elmas, Ounas, Petagna, Politano. All. Spalletti

A cura di Ciro Troise