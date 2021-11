Il Napoli, dopo l’esaltante prova contro la Lazio, riparte dalla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, reduce dalla vittoria sul campo del Milan.

Dionisi non ha recuperato Boga e Djuricic, rispetto alla partita contro il Milan non dovrebbe iniziare dal primo minuto Matheus Henrique che è uscito un po’ acciaccato dopo la sfida di domenica. Potrebbe esserci un cambio anche in difesa con Chiriches preferito ad Ayhan, Toljan al posto di Muldur a destra e Rogerio a sinistra è in vantaggio su Kyriakopoulos. In attacco c’è un ballottaggio aperto al centro dell’attacco con Scamacca in vantaggio su Defrel che, però, lo insidia.

Il Sassuolo ha un’identità chiara, definita, rispetto all’epoca De Zerbi fa un pressing alto meno esasperato, preferisce schermare le linee di passaggio, puntare sulle letture. In fase di possesso poi i principi di gioco sono quelli: palleggio rapido, di qualità, ricerca delle combinazioni, del gioco tra le linee con gli esterni d’attacco che sanno venire dentro al campo e i centrocampisti come Frattesi che s’inseriscono.

Sassuolo-Napoli sarà una partita tra due squadre che amano proporre calcio, gli azzurri domenica hanno saputo “switchare”, senza Osimhen hanno rinnovato la propria identità con Mertens che con caratteristiche diverse usciva dalla linea e poi attaccava l’area avversaria.

Spalletti punta sul motto “squadra che vince non si cambia” contro il Sassuolo

Il Napoli contro il Sassuolo dovrebbe puntare sulla stessa formazione che ha battuto la Lazio. Si riparte dalla fiducia in Lobotka, autorevole guida del centrocampo contro la Lazio, e Mertens che sta ritrovando il ritmo e la continuità dopo il tunnel degli infortuni. Ha segnato quattro gol in stagione, tutti nel mese di novembre, ha giocato due gare consecutive ed è pronto a partire dal primo minuto anche domani sul campo del Sassuolo.

In porta ci sarà Ospina, che ha dato il suo contributo anche nella vittoria contro la Lazio con la parata sul tiro di Luis Alberto, la linea difensiva sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui, Fabian Ruiz e Lobotka agiranno in mediana con Lozano, Zielinski e Insigne a sostegno di Mertens.

Ci sarà qualche risorsa in più dalla panchina con il ritorno di Politano e Ounas, che si candidano come armi a gara in corso così come Elmas e Petagna. È pronto anche Demme, che ha disputato uno spezzone anche contro la Lazio, a subentrare per accumulare minutaggio.

Ecco le probabili formazioni:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, M.Lopez, Traorè; Berardi, Scamacca, Raspadori. A disp.: Satalino, Pegolo, Ayhan, Peluso, Muldur, Kyriakopoulos, Magnanelli, Frattesi, Matheus Henrique, Defrel. All. Dionisi

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. A disp.: Meret, Marfella, Malcuit, Ghoulam, Juan Jesus, Demme, Elmas, Politano, Ounas, Petagna. All. Spalletti

A cura di Ciro Troise