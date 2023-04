Serie A, Juventus-Napoli: al fischietto ci sarà Fabbri

Domenica alle 20.45 andrà in scena Juventus-Napoli, gara valida per la 31ma giornata del campionato di Serie A. Reduce da un pareggio contro il Verona, il Napoli è chiamato a risollevarsi dopo l’eliminazione dal turno di Champions. I bianconeri, reduci da due sconfitte in campionato, cercano punti in classifica per continuare ad inseguire il sogno europei in attesa della decisione sui punti di penalizzazione.

Nel frattempo sono stati ufficializzati gli arbitri. Al fischietto ci sarà Fabbri. Pagliardini e Scarpa gli assistenti. Il quarto uomo sarà Massimi, al Var ci saranno Aureliano e Pezzuto.