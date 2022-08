SerieANews.com – Raspadori in campo col Sassuolo, il Napoli insiste: il punto sulla trattativa

Sta diventando la telenovela dell’estate la trattativa tra il Napoli e il Sassuolo per Giacomo Raspadori. L’attaccante neroverde è il prescelto di Luciano Spalletti per rinforzare il reparto offensivo e dare una soluzione in più dopo l’addio di Dries Mertens. Il belga permetteva facilmente il passaggio al 4-2-3-1 e poteva anche giocare da centravanti. Raspagol da Spalletti è visto allo stesso modo.

Napoli e Sassuolo sono in costante contatto per cercare di chiudere la trattativa. L’accordo non è ancora stato trovato, viste la differenza tra domanda e offerta palesata nel corso dell’incontro tra De Laurentiis e il resto della dirigenza partenopea con Carnevali e Rossi a Castel di Sangro.

Il Sassuolo ha deciso di mandare in campo Giacomo Raspadori dal primo minuto nel derby di Coppa Italia col Modena. Una scelta che dimostra che non c’è l’intesa con il Napoli. Tanti contatti ieri sera e oggi tra De Laurentiis e Carnevali: il club partenopeo vorrebbe inserire una contropartita tecnica come Ounas, Zerbin o Petagna. Nomi che non scaldano il cuore dei neroverdi, che vorrebbero ricavare solo cash dalla cessione di Raspadori per poi virare su Pinamonti.

Il Napoli deve arrivare almeno a 35 milioni, bonus compresi, per provare ad arrivare a un accordo definitivo. Sono comunque previsti ulteriori contatti tra De Laurentiis e Carnevali, dopo la partita o comunque nella giornata di domani.