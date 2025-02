Shakhtar Donetsk, Sudakov: “Il Napoli ha fatto un’offerta, ma il mio club ha voluto che io restassi”

Giorgi Sudakov, centrocampista dello Shakhtar Donetsk accostato anche al Napoli in passato, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport:

Partiamo dal calcio: le piacerebbe giocare in Italia?

“Sì, è un paese con una grande storia calcistica, un calcio tattico e tifosi appassionati. Per un centrocampista con le mie qualità la Serie A potrebbe essere il campionato perfetto per crescere. Ci giocano molti centrocampisti di alto livello, gli allenatori sono grandi tattici e il calcio è molto intenso. Inoltre, molti giocatori ucraini hanno già lasciato il segno in Italia”.

E allora perchè ha detto di no a Juve e Milan?

“Innanzitutto ci sono state offerte dalla Juventus e dal Napoli. In secondo luogo: non ho mai detto di no. Vorrei mettermi alla prova nel campionato italiano, soprattutto in squadre così piene di stelle, ma la decisione finale spetta ai dirigenti e al presidente del mio club”.

Cosa è successo con il Napoli?

“Il Napoli ha fatto un’offerta, ma lo Shakhtar ha deciso che sarei dovuto restare con la squadra”.

E adesso?

“Vedremo, come ho detto la Serie A sarebbe perfetta per crescere”.

I suoi idoli?

“Cristiano Ronaldo e Luka Modric”.