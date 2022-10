Simeone a Sky: “Il premio di migliore in campo per tutti i tifosi, ora subito testa al campionato”

Al termine della sfida contro il Rangers Simeone ha detto la sua sulla partita giocata dalla squadra ai microfoni di Sky. Questo il commento di Simeone a Sky Sport, eletto migliore in campo:

“Emozionante questa sera, cerco sempre di dare tutto. Il premio di migliore in campo è un premio per tutti i tifosi; questo è parte anche di quelli che lavorano e che non si vedono in campo. Papà è l’altro argentino che ha segnato 4 gol in 4 presenze in Champions? Non lo sapevo.

Ci metteremo a posto in questi pochi giorni per affrontare la partita di campionato. Come mi trovo con Spalletti e Raspadori? Il mister mi ha dato la libertà di attaccare gli spazi. Uno come Jack ti aiuta in campo, è più bello. Come ho detto dall’inizio, sarò sempre a disposizione della squadra.