Simeone a SKY Sports UK: “È il mio miglior momento, ma posso migliorare. Sulla Champions dico…”

L’attaccante argentino Giovanni Simeone si è raccontato ai microfoni di Sky Sports UK. Ecco le sue parole:

“Il Napoli è diverso ed essere argentino qui è straordinario. Questo club rappresenta la storia dell’Italia, la storia di Diego Armando Maradona. Non è solo il club, ma tutti sono fan, è fantastico. Parliamo in maniera simile, sembra di essere a casa. Per me il calcio è una passione”.

Poi ha proseguito: “Debuttare con il gol contro il Liverpool è stato un sogno che si avvera, non è facile sapere che non cominci da titolare ma io tendo a prepararmi come se stessi iniziando dal primo minuto. Alla fine la qualità del tempo è più importante della quantità. Io sto studiando molto, analizzo i portieri in modo di capire dove posso tirare. Quando sono a casa vado sull’App Wyscout e scrivo qualcosa di nuovo, prendendo spunti”.

Il talento sudamericano ha proseguito: “Questo è il momento migliore della mia carriera ma posso migliorare, c’è ancora tanta strada da fare. Champions League? Sento che possiamo giocare contro ogni club, poi è difficile dire se puoi vincerai o meno. Noi siamo pronti. Vincere un trofeo? Il gruppo è quello che conta, per vincere dobbiamo essere presenti in ogni partita e pronti a tutto”.