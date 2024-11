Simeone: “Conte ti spinge a dare il massimo. Dopo lo scudetto abbiamo perso l’allenatore e Kim”

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista al format “A tu per tu” sui canali ufficiali della Lega Serie A.

Cosa ti ricorda lo scudetto?

“Tutto ciò che ho vissuto da giovane per vincere un campionato che molti pensavano sarebbe stato difficile per una squadra come il Napoli perché ovviamente eravamo contro grandi squadre come la Juventus, il Milan che aveva vinto molti trofei. Per altre grandi squadre come il Napoli è sempre stato difficile vincerlo. Quando ho deciso di venire a Napoli, sapevo che sarebbe stato speciale e me ne sono reso conto molto rapidamente che stavamo costruendo qualcosa di bello. La prima cosa che mi è venuta in mente è stata tutto quello che ho dovuto attraversare per arrivare qui e realizzare il sogno della mia infanzia di vincere con una squadra come il Napoli”.

La stagione successiva allo scudetto, sentivi la pressione?

“No, non c’era nessuna pressione. Ogni anno è un anno nuovo. Abbiamo perso un giocatore molto importante come Kim e abbiamo perso un grande allenatore. Ci sono stati alcuni cambiamenti. Ogni anno è diverso dagli altri. Devi prenderlo come una sfida e cercare di portarlo a termine. Quando si parte col piede giusto, è facile mantenere lo slancio. Quando non inizi bene la stagione, diventa difficile. Può succedere a qualsiasi squadra. No, non c’era nessuna pressione. Semplicemente, quando attraversi momenti difficili, devi cercare di superarlo dando il meglio di te stesso”.

Cosa ti ha colpito di Antonio Conte?

“Conte è un allenatore molto intenso. Si aspetta il meglio da ogni giocatore. Ti spinge sempre a dare il massimo. Vuole che i suoi calciatori vivano per il calcio e la sua filosofia calcistica. Come ho detto, si aspetta molto e ci vuole molta forza per stargli dietro perché è molto intenso. Durante l’allenamento è necessario essere completamente concentrati”.

Essere il figlio di Simeone ti ha messo pressione quando sei arrivato in Italia?

“No, l’ho usato come motivazione. Ho lottato quando ero più giovane perché ero considerato il figlio di Simeone. Ma quando sono arrivato in Italia, Ho iniziato ad usarlo come motivazione perché sapevo di avere il sangue di qualcuno che era altrettanto appassionato quanto suo figlio. Sono una persona che vive per il calcio, come molti altri giocatori, e volevo solo mostrarlo al mondo perché sapevo quanto valeva. Avevo solo bisogno di dimostrarlo in campo”.

Ti è sempre piaciuto il calcio?

“Fin da bambino ho sempre avuto a che fare con il calcio. Da allora niente mi ha più convinto. Da bambino giocavo un po’ a tennis ma no, è sempre stato calcio. Quando ero più giovane mi hanno regalato un pallone da calcio e giocavo in casa, cosa che a mio fratello non piaceva! Mia nonna si arrabbiava perché giocavo in casa e segnavo il pavimento. Ma sì, sempre calcio”.

Il legame tra Napoli e Argentina?

“Sì, c’è un grande legame con l’Argentina stessa non solo i giocatori. Appena sono arrivato, ho capito subito che ci sono molte somiglianze tra Napoli e Argentina. Maradona è l’esempio più ovvio con quanto bene ha fatto qui. Viverlo e capirne il significato giocare nel Napoli da argentino è una cosa bellissima. Ci unisce davvero. Non solo il calcio, ma il nostro stile di vita”.

Quali sono i tuoi obiettivi per questo campionato?

“Non sono sicuro. Voglio provare a dare tutto me stesso in ogni sessione di allenamento, quindi sono disponibile. Non ho un obiettivo per la fine della stagione, Voglio solo fare del mio meglio e penso che sia ciò che anche la squadra deve fare, per dare il massimo. Per dare il massimo in ogni partita. Dopodiché, succederà tutto quello che accadrà. Ma dobbiamo uscire dal campo e sappiamo di aver fatto tutto il possibile”.

Ce li hai ancora i 17 gol che hai fatto al Verona?

“Sì, certamente. Sicuramente. Posso segnare anche di più. Sì”.

Pratichi ancora la meditazione?

“Sì, ho iniziato a meditare a Genova. In quel periodo mi sentivo molto solo. Ricordo che mia madre aveva un sacco di Buddha in casa. Non perché fosse buddista ma perché le piaceva tutto ciò che era ‘zen’. Ho appena iniziato a respirare e ho capito che mi sentivo bene da solo. Ho iniziato ad ottenere più risultati in campo e nella mia vita. Così sono entrato in questo mondo di imparare a stare da soli e da lì sono cresciuto molto. Ho usato la meditazione per sentirmi bene da solo. Nel corso degli anni, ho capito che mi aiuta molto anche nel calcio. Non lo faccio per il calcio, lo faccio per sentirmi bene. Questo è uno stile di vita che seguo perché mi fa bene. Fa bene al calcio, ma anche la mia vita”.

Ti senti un po’ italiano?

“Ho trascorso molto tempo in Italia. Penso che siano otto o nove anni che sono stato in Italia come giocatore ma ho vissuto qui anche quando mio padre giocava in Italia. Ho vissuto a Milano e Roma. Ricordo ancora di aver vissuto all’Olgiata e andare a scuola lì quando avevo circa 5 o 6 anni fino ai 10 circa. Penso che siamo stati in Italia per sei anni, a Roma. Aggiungere quel tempo da bambino da quando sono qui come giocatore, sono circa 15 anni. Questo mi fa sentire un po’ italiano. Mia moglie è italiana, di Firenze. Ho un forte legame con l’Italia. Adoro la pasta, amo il popolo italiano. Mi sento bene qui. Penso che l’Italia e l’Argentina abbiano un legame molto stretto. Molti argentini hanno origini italiane. Andiamo molto d’accordo”.

Cosa ami di più di Napoli?

“La cosa che amo di più di Napoli, oltre al club, sono i napoletani. Li amo. Lo dico sempre. Sono intensi, passionali. Fanno sempre quello che possono per te. Vogliono il meglio per te. Vogliono sempre aiutare. Si prendono cura di te. Ti invitano sempre a mangiare fuori. Sono molto simili agli argentini. Queste cose li rendono diversi dagli altri. Sono stato in molti posti in Italia ma Napoli è come casa”.