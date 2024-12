Simeone, il Torino ci pensa: la valutazione del Napoli

L’edizione odierna di Tuttosport analizza la situazione di Giovani Simeone, attaccante del Napoli finito nel mirino del Torino come sostituto dell’infortunato Duvan Zapata. La valutazione del Napoli sarebbe, però, proibitiva per le casse granata:

“Semmai Cairo e Vagnati possono puntare a un giocatore che abbia caratteristiche assimilabili a quelle del colombiano. Tipo Simeone. Col cavolo, per restare in tema, che De Laurentiis sarà però disponibile a svendere l’attaccante! Anzi, per mettere assieme quanto serve per arrivare al gioiellino Dorgu, jolly del Lecce, dai 20 milioni in avanti, il patron del Napoli mantiene ferma la barra alla voce Simeone.

Pensare a un Toro che a gennaio metta l’uno sull’altro 15 milioni per il figlio del Cholo è esercizio retorico, e allora l’unica via percorribile resta quella del prestito. Qui va però tenuta in conto la posizione di De Laurentiis, il quale pur felice dell’operazione Buongiorno, per costi e resa, non ha però intenzione di dare via l’argentino per nulla. Resta una via, quella del prestito con obbligo di riscatto ma a una cifra più vicina ai 10, che non ai 15 milioni. E anche qui va comunque immaginato un Cairo deciso a investire un cifra abbastanza consistente, e il suo pari sponda Napoli disposto ad abbassare le pretese di un 25, 30%. Il margine di trattativa resiste, però circoscrive il quadro di un’operazione che resta complessa”.