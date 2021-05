Sindaco Dimaro-Folgarida: “Ritiro Napoli dal 15 al 25 luglio, aspettiamo l’ufficialità”

Si avvicina il termine della stagione e, pertanto, si entra in clima di ritiro estivo per il Napoli. In merito è intervenuto Andrea Lazzaroni, sindaco di Dimaro-Folgarida, che a Radio Kiss Kiss ha annunciato: “Il ritiro a Dimaro si farà presumibilmente dal 15 al 25 luglio, però aspettiamo l’ufficialità da parte dell’Apt. Sarà una sorta di ritorno alla normalità. Vorremmo impostare il ritiro provando a stare più vicino ai tifosi del Napoli che ci verranno a trovare, dobbiamo attrezzarci ad ogni eventualità sperando che la situazione della pandemia e dei vaccini ci faccia gestire in serenità. Abbiamo varie strategie da attuare prevedendo qualsiasi evenienza.

A Carciato si dovrebbero disputare due amichevoli, così come il Napoli ci ha chiesto negli anni passati. I nomi degli avversari? Non lo so, presumibilmente con altre squadre che faranno il ritiro in Trentino. Da contratto abbiamo ancora un altro anno che ci lega al Napoli, poi si vedrà“.