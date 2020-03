Dopo l’incertezza delle ultime ore, è finalmente arrivata la decisione relativa a Siviglia-Roma di domani sera. La Roma infatti ha comunicato che non viaggerà per la Spagna, visto che il governo iberico non l’ha autorizzata a farlo nemmeno in via eccezionale. A nulla è servita quindi la mediazione della UEFA. L’andata degli ottavi di finale di Europa League tra Roma e Siviglia non si disputerà, almeno per il momento.