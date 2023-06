SKY DE – Il Bayern Monaco è pronto a pagare la clausola di Kim : i dettagli

Il Bayern Monaco è attualmente in pole position per l’acquisto in questa sessione di calciomercato di Kim Min Jae. Come confermato anche da SkyDe, la trattativa sta procedendo e può decollare in maniera concreta. I bavaresi vogliono fortemente il difensore del Napoli, e sono pronti a pagare la clausola rescissoria.



Alla prima stagione in Serie A, Kim Min Jae, oltre a essersi laureato campione d’Italia con il Napoli, è stato anche nominato miglior difensore del campionato. Un impatto straordinario, quello avuto dal sud-coreano nel campionato italiano (ma anche in Champions League, dove il Napoli ha raggiunto per la prima volta della sua storia i quarti di finale), portando i più grandi club europei a mettere gli occhi su di lui.

