SKY DE – Il Napoli sta per soffiare Matija Popovic al Bayern Monaco: le ultime

Stando a quanto riportato da Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport Deutschland, il Napoli sarebbe in netto vantaggio per Matija Popovic, attaccante ex Partizan Belgrado ed attualmente svincolato. Su di lui ci sarebbero anche Manchester City, Porto e Bayern Monaco, con il club azzurro che starebbe soffiando il giovane calciatore proprio ai tedeschi. Ci sono degli intermediari che stanno spingendo per portarlo alla corte partenopea per poi girarlo in prestito al Frosinone: “Napoli, attualmente in pole position per ingaggiare Matija Popovic . La firma potrebbe avvenire presto. Il Bayern è entrato in corsa e ha presentato un contratto a lungo termine molto redditizio. Freund lo vuole ancora. Il 18enne era determinato ad unirsi al Bayern. Ma l’entourage prova a portarlo al Napoli. Previsto poi il prestito al Frosinone”.