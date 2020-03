Sky – Dieta e check su WhatsApp: così il Napoli affronta la quarantena

ome si sta comportando il Napoli in questo periodo di isolamento e di sospensione degli allenamenti? Fino a giovedì scorso la squadra s’è allenata a Castel Volturno, poi quand’è arrivata la decisione dell’UEFA di rinviare il ritorno degli ottavi di finale di Champions League con il Barcellona è stato concesso riposo. Appuntamento al 18 marzo, giorno in cui è fissata la ripresa degli allenamenti, anche se il periodo potrebbe anche essere più lungo.

Tutti a casa, gli allenamenti riprenderanno il 18 marzo a meno di nuove direttive. Questo il diktat di Gattuso, ma non significa che i giocatori del Napoli non sono sotto controllo anche mentre sono con la famiglia fra le mura casalinghe. Secondo quanto riporta Sky Sport, dallo staff azzurro sono arrivate alcune indicazioni, come quelle alimentari: ridurre le quantità di cibo in questi cinque giorni in casa, nonostante alcuni di loro potranno allenarsi a casa con carichi blandi, o con cardio con cyclette e tapis roulant. Indicazioni anche sanitarie, direttamente dal medico sociale azzurro Raffaele Canonico: zero uscite e massima attenzione alla precauzione, oltre ad un check ogni sera su Whatsapp per controllare le condizioni generali e un confronto con il preparatore atletico per un ripasso del lavoro fatto in giornata e per aggiornare la tabella in vista del giorno successivo.