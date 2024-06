SKY – Forcing del PSG su Kvaratskhelia, ma il Napoli non vuole cederlo: le ultime

Il Napoli aspetta Antonio Conte e tratta il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano è considerato il calciatore da cui ripartire nel nuovo progetto dell’allenatore salentino. Intanto il PSG continua a spingere per il classe 2001. Il Napoli pianifica la nuova stagione, la prima senza Europa dopo 14 anni, e con Antonio Conte in panchina. In attesa dell’ufficialita dell’arrivo dell’allenatore ex Juventus e Inter, gli azzurri stanno lavorando per blindare Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, finito nel mirino del PSG, è considerato centrale dal Napoli e Antonio Conte spinge per la sua permanenza. Il responsabile dell’area tecnica Giovanni Manna ha avviato i contatti con Mamuka Jugelim, agente del fantasista, per trattare il rinnovo del contratto (attuale scadenza fissata al 30 giugno 2027). Al momento, c’è distanza ma anche la voglia di trovare una soluzione. Se il Napoli tratta il rinnovo, il PSG spinge per Khvicha Kvaratskhelia. Il club francese ha già salutato Kylian Mbappé e punta l’esterno georgiano come primo nome per sostituire il classe 1998. Sul tavolo c’è un’offerta da 100 milioni di euro, come confermato dallo stesso Mamuka Jugelim nei giorni scorsi. Non è decollato, invece, lo scambio Osimhen-Lukaku tra Napoli e Chelsea. Il nigeriano è un obiettivo dell’Arsenal.

Fonte: www.gianlucadimarzio.com