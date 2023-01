SKY – Il Bologna punta su Zerbin: possibile apertura del Napoli

Dopo i tentativi fatti durante l’estate, il Bologna di Thiago Motta torna a pensare ad Alessio Zerbin, calciatore del Napoli, lo scorso anno protagonista in Serie B con la maglia del Frosinone. Il Bologna punta su Alessio Zerbin, talento classe 1999 di proprietà del Napoli. Come detto in precedenza, il club rossoblù aveva già provato durante l’estate ad arrivare al calciatore, senza però riuscirci. Rispetto ai mesi scorsi però, adesso può esserci l’apertura al prestito da parte del Napoli, che vorrebbe far giocare con continuità l’esterno. In questo senso, il Bologna è pronto a inserirsi. Prima però, la dirigenza rossoblù vorrebbe concludere alcune operazioni in uscita. Successivamente, si tratterà con il Napoli per l’arrivo in prestito di Alessio Zerbin.

Fonte: Gianlucadimarzio.com