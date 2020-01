SKY – Napoli, il Chelsea ci prova subito per Dries Mertens

Il Chelsea fa sul serio per Dries Mertens. Il club inglese è piombato con decisione sull’attaccante belga, per portarlo subito in Inghilterra in questa finestra di mercato. Contatti in corso tra i ‘Blues’ e il Napoli, a colloquio in queste ore per capire la fattibilità dell’operazione. La società inglese sarebbe pronta a mettere sul piatto un indennizzo di 6-7 milioni di euro, così da far arrivare il giocatore subito e non a giugno. Il Napoli però non ha ancora accettato, ricevendo al tempo stesso il no del Chelsea alla proposta di vendere adesso Mertens ma tenerlo in prestito fino al termine stagione, come accaduto nell’operazione Petagna con la Spal. Nel caso in cui il Chelsea mettesse le mani su Mertens, libererebbe poi Giroud, su cui c’è con decisione il Tottenham.

Fonte: Gianlucadimarzio