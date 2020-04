SKY – Il Chelsea piomba su Mertens, contatti tra Lampard ed il belga. E intanto rinnova Giroud

Il Chelsea ha esercitato l’opzione di rinnovo per Olivier Giroud: il francese campione del mondo, obiettivo di Lazio e Inter fino all’ultimo giorno del mercato di riparazione, era in scadenza il prossimo giugno e continuerà a essere sotto contratto con i Blues fino al 2021. Sul giocatore continua a esserci il forte interesse dei nerazzurri, in secondo piano i biancocelesti seguono attentamente gli sviluppi. Da oggi Giroud non è dunque più prendibile a scadenza, ma sarà necessario intavolare una nuova trattativa con il Chelsea.

E come a gennaio, il possibile nome per sbloccare l’arrivo in Italia del classe ’86 resta quello di Dries Mertens. Il Chelsea non molla infatti il numero 14 del Napoli: ci sono stati contatti diretti tra Lampard e il giocatore, mentre il rinnovo del belga in azzurro è ancora in standby.

Se il pressing dei Blues dovesse andare a buon fine, sarebbe più facile lasciar partire Giroud. Ma con un minimo indennizzo, dopo il rinnovo di oggi.