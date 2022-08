SKY – Il Napoli è disposto ad offrire 2,5 milioni per due anni a Navas

Francesco Modugno, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport 24 parlando della trattativa per Keylor Navas: “Navas-Napoli è una operazione complicata. In questo momento il Napoli sta aspettando e valutando. La questione è di natura economica visto che il portiere ha ancora due anni di contratto. Prende 18 milioni lordi a stagione e il PSG dovrebbe intervenire in maniera significativa nel pagamento del suo ingaggio.Il Napoli è disposto ad offrire 2.5 milioni all’anno che per due anni sono 5 quindi 10 lordi. Il dialogo col PSG è aperto: è vero che la trattativa Fabian è slegata ma i dialoghi vanno avanti. Questi dovrebbero essere i giorni decisivi, l’operazione non è da ultimi giorni di mercato”.