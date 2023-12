SKY – Il Napoli ha fiducia per Samardzic: contatti concreti con l’Udinese

Il Napoli (oltre a Mazzocchi) continua a lavorare per inserire in rosa un nuovo centrocampista nella sessione invernale di calciomercato: il nome caldo nelle ultime ore, dopo le valutazioni anche su altri profili come Hojbjerg, è quello di Lazar Samardzic dell’Udinese. I contatti tra il Napoli e il club friulano sono concreti: la trattativa è iniziata in modo positivo. Il presidente De Laurentiis ha preso la sua scelta: vuole prendere Samardzic. L’asse con la dirigenza dell’Udinese è sempre stato di grande sinergia, di conseguenza da parte del Napoli c’è fiducia per mettere a segno un colpo che sarebbe molto importante. L’accordo non c’è ancora, ma le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni.

Fonte: Gianlucadimarzio.com