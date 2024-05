SKY – Il Napoli si muove per Luis Alberto: ecco quanto vuole Lotito

Il Napoli si è mosso per Luis Alberto. Il club di De Laurentiis si è informato con la Lazio per il centrocampista spagnolo. La richiesta dei biancocelesti è di 15 milioni. Pista al momento difficile da percorrere, almeno per il Napoli. Come ormai noto, il centrocampista ha già annunciato di non voler proseguire alla Lazio nella prossima stagione. Il Napoli si è mosso per lui, ma al momento l’operazione sembra difficile. Intanto lo spagnolo si è allenato regolarmente a Formello, dopo l’esclusione punitiva dai convocati in occasione dell’ultima partita con l’Empoli.