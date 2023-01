SKY – Il Napoli vuole bloccare Ounahi: Giuntoli lavora per abbassare le pretese dell’Angers

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Napoli vorrebbe bloccare Azzedine Ounahi per la prossima estate. Il centrocampista marocchino dell’Angers, reduce da un ottimo mondiale, è nella lista dei preferiti degli azzurri che, però, non possono acquistarlo a gennaio visto il suo status di extracomunitario. Il Napoli non ha slot liberi per tesserarlo e per questo vorrebbe tentare l’affondo per la prossima estate. La richiesta di 25 milioni fatta dall’Angers è reputata troppo elevata e gli azzurri sperano di poter abbassare le pretese.