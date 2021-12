Se per Koulibaly non arrivano affatto buone notizie, c’è più serenità in casa Napoli circa le condizioni di Insigne e Fabián Ruiz, anche loro usciti malconci dalla sfida di ieri in casa del Sassuolo.

Stando a quanto riportato dal giornalista Massimo Ugolini di Sky Sport, infatti, filtra maggiore ottimismo per il capitano azzurro e lo spagnolo in vista della sfida contro l’Atalanta in programma sabato alle 20.45: sarà decisivo l’allenamento di domani.