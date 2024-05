SKY – Infortunio Osimhen, il nigeriano non giocherò contro la Fiorentina

Victor Osimhen salterà il match con la Fiorentina a causa del problema muscolare accusato nelle scorse ore. Gli aggiornamenti sulle condizioni del centravanti azzurro arrivano da Sky Sport: “Non arrivano buone notizie dall’infermeria azzurra in merito alle condizioni di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano infatti sarà costretto a saltare per infortunio la sfida di campionato della 37^ giornata tra Fiorentina e Napoli in programma venerdì sera allo stadio Franchi. Osimhen, infatti, non è riuscito a smaltire il fastidio muscolare che lo ha rallentato negli ultimi giorni e non rientrerà nell’elenco dei convocati di Calzona. Per lui e Zielinski, l’appuntamento finale sarà contro il Lecce all’ultima di campionato”.