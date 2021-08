Sky – Insigne andrebbe via solo a scadenza: non vuole lasciare il Napoli quest’anno

Lorenzo Insigne non pensa minimamente a lasciare Napoli. Dipendesse dalla sua volontà in azzurro ci resterebbe a vita. Tuttavia, le dinamiche e gli intrecci di mercato che possono venire a crearsi potrebbero condurlo a prendere la decisione, sofferta, di andarsene. La questione del rinnovo è lontana dal trovare una soluzione attualmente: senza uno sforzo da parte sua e della società l’addio sarebbe la naturale conseguenza, anche perché gli estimatori non gli mancano.

Dal canto suo, il presidente De Laurentiis fissa la cifra di 30 milioni di euro trattabili per il suo cartellino. Ad oggi, però, il contratto che lo lega ai partenopei è in vigore e Insigne non ha alcuna intenzione di violarlo. Piuttosto andrebbe via l’anno prossimo a parametro zero, proprio perché vuole prendere tempo e sperare che il tutto vada per il meglio che per lui significa restare. Per la stagione che a breve inizierà, una cosa è certa: vuole il Napoli e solo il Napoli. A riportarlo è Sky Sport.