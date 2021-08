SKY – Insigne nel mirino dell’Inter, ma non è il primo obiettivo: tre strade per il capitano azzurro

I tifosi del Napoli sono ancora in attesa di un incontro fra la società e l’entourage di Lorenzo Insigne per quanto riguarda il rinnovo del capitano azzurro. Secondo quanto riporta Luca Marchetti, giornalista di Sky, Insigne ha tre opzioni: la cessione, il rinnovo e rimanere per un anno a scadenza. Secondo il giornalista, l’esterno è nel mirino dell’Inter ma non sarebbe una priorità, sebbene piaccia tantissimo: la dirigenza, dopo aver salutato Lukaku, vorrebbe accontentare Inzaghi con un giocatore con caratteristiche diverse dal numero 24 azzurro. I nerazzurri, infatti, starebbero ancora pensando a Zapata o Correa da affiancare a Lautaro Martinez.