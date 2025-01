SKY – Kvaratskhelia, avanza spedita la trattativa tra Napoli e PSG: programmato incontro

I contatti ci sono stati, l’apertura da parte del Napoli è reale: Kvaratskhelia al Psg si può fare, e anche a gennaio, ma solo alle condizioni del club di De Laurentiis. Si parte da una richiesta di 80 milioni di euro tra parte fissa e bonus, innanzitutto, e senza contropartite. Ma perché il Napoli si priverebbe di uno dei suoi “titolarissimi”? La posizione del club è cambiata per diversi motivi, che hanno reso Kvara non più “intoccabile”. A partire da quello tattico: l’infortunio di Kvaratskhelia ha infatti permesso a Neres di mettersi in luce e la sua definitiva esplosione ha convinto Conte. Aggiungiamoci il “tira-e-molla” sulla questione rinnovo (in scadenza a giugno 2027), con il giocatore che non ha ancora risposto alla proposta del Napoli: per cederlo “bene”, dunque, c’è sicuramente più margine adesso che a giugno, quando diventerebbe un futuro parametro zero molto appetibile. L’offerta del Psg al momento è ritenuta ancora bassa, ma la trattativa avanza spedita per arrivare a una conclusione positiva: a breve è previsto un incontro tra il Napoli e i francesi per definire l’intesa sempre più vicina, vista anche la volontà di Kvara. Contemporaneamente, il Napoli sonda il mercato anche per capire come potrebbe ripartire senza Kvaratskhelia: tra i profili che piacciono c’è anche quello di Federico Chiesa, se il Liverpool aprisse al prestito anche a fine mercato. Si valuta anche l’ipotesi Edon Zeghrova, ma la pista che porta all’attaccante esterno del Lille è più difficile. Non è da escludere anche che il Napoli decida di investire maggiormente su un centrocampista con caratteristiche diverse rispetto a quelle dei giocatori attualmente in rosa. Ha già fatto un sondaggio (e farà altri tentativi) per Davide Frattesi, anche se l’Inter non è convinta, specie all’idea di rinforzare una concorrente diretta. L’altra opzione da valutare è Lorenzo Pellegrini. Prima del derby, che ha visto il capitano della Roma grande protagonista, c’era anche l’apertura per l’operazione, ma adesso la pista si è complicata. Lo scrive la redazione di Sky Sport.