SKY – Lukaku al Napoli, il belga potrebbe essere in Italia a breve: le ultime

Romelu Lukaku è ormai vicinissimo al Napoli. Le parti stanno definendo i dettagli finali per l’accordo sui diritti di immagine presenti nel contratto dell’attaccante belga. L’accordo finale tra il Napoli e l’entourage di Romelu Lukaku è ormai prossimo. Già in giornata dovrebbe arrivare l’intesa totale. Una volta raggiunta, l’ex Inter e Roma volerà alla volta dell’Italia. Le visite mediche dovrebbero svolgersi nella giornata di mercoledì 27 agosto. Come raccontato, il Napoli ingaggherà l’attaccante belga a titolo definitivo per circa 30 milioni di euro più il 30% sulla futura rivendita. L’ex Inter ritroverà così Antonio Conte dopo gli anni in nerazzurro. Il Napoli, intanto, sta definendo l’operazione Scott McTominay con il Manchester United e sta lavorando anche per Ebimbe dell’Eintracht Francoforte.