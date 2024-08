Sky – Lukaku, Manna non si arrende: è ancora a Londra, oggi nuovo incontro col Chelsea

Calciomercato SSC Napoli, nuovo incontro a Londra per Lukaku: Manna vedrà nuovamente il Chelsea

Non è ancora terminata la “missione inglese” di Manna. Dopo l’incontro avvenuto ieri tra il ds del Napoli e la dirigenza del Chelsea, terminato con una fumata grigia, nella giornata di oggi ci sarà un nuovo summit all’interno del quale i due club cercheranno di trovare un accordo definitivo per portare l’attaccante belga alla corte di Antonio Conte.

Come riportato da Sky, e nello specifico dal sito di Gianluca di Marzio, i Blues per ora sono fermi sulla loro decisione di rifiutare la formula proposta dal Napoli del prestito con diritto di riscatto, e invece insiste per l’acquisto a titolo definitivo; inoltre la loro richiesta è di 30 mln di euro. Tuttavia, come risaputo, Lukaku è l’unico obiettivo di Conte per il ruolo di centravanti del suo Napoli e pertanto Manna farà di tutto per accontentare il tecnico e capire se ci possano essere margini per una riapertura da parte dei dirigenti inglesi.

a cura di Tommaso Parrella