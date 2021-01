SKY – Milik, la trattativa col Marsiglia si può chiudere già domani: il punto

Stando a quanto si apprende dal sito di Gianluca Di Marzio, esperto di mercato per conto di Sky Sport, la trattativa per la cessione di Arkadiusz Milik al Marsiglia si può chiudere già nella giornata di domani.

I francesi hanno raggiunto una base d’accordo con la formula o di 8 milioni più 5 di bonus o di 9 milioni più 4 con il 20 o il 25% della futura rivendita. Il Napoli adesso sta preparando il contratto per il rinnovo del giocatore che poi andrà in prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto al primo punto conquistato.

L’entourage del polacco attende i contratti per studiarli e conoscere di eventuali clausole particolari come l’impossibilità di tornare in Italia per 2-3 anni, prima di dare l’ok definitivo. La trattativa, tuttavia, procede nel verso giusto e, a meno di colpi di scena, andrà in porto.