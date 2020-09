SKY – Milik-Napoli, ci sono pendenze ancora da risolvere: multa per pubblicità di un ristorante

La situazione di Arek Milik continua ad essere in divenire in queste ore, anche se ci sono anche delle questioni da risolvere prima della fumata bianca definitiva. Ne ha parlato Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport: “Milik non ha ancora risolto le ultime pendenze con il Napoli. Milik è partito per andare all’estero e fare approfondimenti per le ginocchia ed a noi risulta che i controlli siano andati bene, ma balla circa un milione di euro di pendenze: stipendi arretrati, bonus, commissioni agli agenti. Poi due multe, una sul noto ammutinamento, e l’altra per una pubblicità che Milik ha fatto ad un ristorante in Polonia che però è suo, il Napoli gli ha fatto una multa e Milik vuole che questi soldi vengano restituiti”.