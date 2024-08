SKY – Napoli, arriva l’ok del Chelsea per Lukaku: le ultime

Napoli e Chelsea stanno definendo gli ultimi dettagli per il trasferimento di Romelu Lukaku in azzurro. Il club azzurro ha presentato nella giornata di oggi una nuova offerta ai Blues per il cartellino dell’attaccante belga: operazione a titolo definitivo per circa 30 milioni di euro più il 30% sulla futura rivendita. Proposta che è stata accettata dagli inglesi. Rispetto alle scorse settimane, quindi, il Napoli ha migliorato la propria offerta, cambiando il tipo di formula e aggiungendo una percentuale sulla rivendita. Un rialzo che è stato quello giusto per strappare il sì dei Blues. In questo modo il club azzurro ha fatto vedere al Chelsea di voler andare oltre la soglia dei 30 milioni. Ora i due club stanno definendo gli ultimi dettagli del trasferimento. Nonostante il Napoli, a oggi, non ha la certezza della cessione di Osimhen, il club azzurro ha comunque voluto accelerare per regalare ad Antonio Conte l’attaccante che tanto aspettava.